Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, режиссера Марлена Хуциева. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Марлен Хуциев создавал особенное кино - правдивое и глубокое. А главное - никогда не боялся ломать стереотипы. Путь его фильмов к зрителю был непростым. Но после выхода на большой экран они навсегда изменили советский кинематограф", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, в каждом фильме Хуциева отражена атмосфера эпохи, со зрителем проводится откровенный разговор, а у героев его картин "учились целые поколения". Медведев отметил, что "настоящий художник, каким был Марлен Хуциев, остается в своих произведениях, в работах своих учеников и, конечно, в сердцах и памяти миллионов зрителей".

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер во вторник в возрасте 93 лет. Время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.