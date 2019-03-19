В Испании почтили память советских летчиков, павших в ходе гражданской войны

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Церемония в память о советских летчиках, погибших в одном из крупнейших воздушных сражений гражданской войны в Испании - битве за Теруэль в 1938 году - состоялась в населенном пункте Мора-де-Рубьелос (автономное сообщество Арагон). Мероприятие, как сообщили во вторник в посольстве России в Мадриде, было организовано испанской ассоциацией летчиков-республиканцев в память о пилотах Иване Болдыреве, Петре Латышеве и Анатолии Горелове, погибших в том сражении.

В посольстве уточнили, что в Испании на протяжении многих лет проводится "масштабная мемориальная и исследовательская работа по поиску мест захоронения советских летчиков-интернационалистов, павших в Испании в годы гражданской войны 1936-1939 гг.". Церемония в Мора-де-Рубьелос стала одним из событий в этой работе.

В акции приняли участие представители местных властей и общественности, включая мэра Уго Риос Наварро. В ходе мемориальной церемонии, которая прошла на городском кладбище, собравшиеся почтили минутой молчания память российских и испанских летчиков, отдавших жизнь, защищая республику в гражданской войне в Испании. Прозвучали гимны двух стран и был возложен венок к могиле советских героев.

Мероприятие состоялось и в населенном пункте Ла-Сения, где в годы гражданской войны располагался один из самых крупных аэродромов республиканских сил. Сейчас там находятся авиационный музей и центр Ассоциации летчиков-республиканцев, где местные историки и энтузиасты занимаются восстановлением моделей самолетов тех лет. Так, недавно там был реконструирован истребитель Поликарпова И-16, ведется работа над восстановлением бомбардировщика Туполева СБ-2.

Ранее сотрудники диппредставительства РФ и испанские власти разыскали могилу советского летчика, штурмана авиазвена лейтенанта Федора Домбровского, самолет которого был сбит 7 декабря 1936 года в воздушном бою над городом Талавера-де-ла-Рейна. При содействии российских дипломатов и испанских муниципальных властей могилу героя, награжденного орденом Красного Знамени, смогли посетить его внучка Ирина Фомина вместе со своей дочерью.