Путин заявил о росте числа управленцев, желающих стать наставниками "Лидеров России"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" констатировал, что чиновники и топ-менеджеры компаний в этом году проявили повышенный интерес к институту наставничества. Сразу 93 человека пожелали стать таковыми для финалистов конкурса.

"В этом году будет больше наставников, чем в прошлом. В прошлом было 70, а этом году изъявили желание из людей, которые работают в высших эшелонах власти, либо в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека, так что с этим все будет нормально", - рассказал президент.

Путин с интересом расспрашивал победителей конкурса об их жизненном пути, о том, что им показалось самым интересным и сложным во время соревнований, а также живо интересовался их дальнейшими планами. Не обошлось и без курьезов. В частности, в беседе с начальником УМВД по Тюмени Петром Вагиным президент сообщил, что знает его биографию, потому что "посмотрел справки по каждому". "Вы начали с оперуполномоченного, да? Карьерист! Потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного", - шутливо заметил глава государства.

Президент добавил, что то, что работник системы МВД стал финалистом конкурса "Лидеры России", "для всей системы МВД просто большой подарок". "А то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься", - прокомментировал он. Вагин слова Путина подтвердил. "Так точно, на финале тоже посмеивались. Ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолет и наручники. Потом перестали", - сказал он достаточно серьезно. "Потому что вы показали дубинку", - снова парировал шуткой Путин.

Глава государства похвалил и главу Сбербанка Германа Грефа за сытую жизнь своих сотрудников. Другой победитель конкурса Дмитрий Трофимов, руководящий одним из департаментов банка сообщил Путину, что конкурс ему дался тяжело. "За пару дней финала потерял 4 кг, хотя сам тощий достаточно", - посетовал молодой человек. "Работая в банке, можно набрать лишних 4 кг. А на конкурсе приходится от них избавляться. Греф хорошо организует вашу работу", - смеясь отозвался президент.