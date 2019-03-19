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Брошенная в квартире в Москве девочка начала разговаривать

Кроме того, нашлась тетя ребенка, которая изъявила желание забрать ее к себе в семью

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, найденная в захламленной квартире в Москве, начала говорить. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Девочка начала говорить. Врачи прислали видео - девочка робко, шепотом произносит слова", - сказал собеседник агентства.

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На прошлой неделе Кузнецова навестила девочку в больнице и сообщила, что после ее ухода ребенок шепотом стал произносить отдельные слова.

Ранее детский омбудсмен сообщила, что нашлась тетя девочки, которая изъявила желание забрать ее к себе в семью. Решение о дальнейшей судьбе ребенка будет приниматься органами опеки и попечительства. Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав матери девочки Ирины Гаращенко.

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии.

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