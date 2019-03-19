Конституционный суд Латвии продолжит слушания по делу о языковой реформе в школах 20 марта

РИГА, 19 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Латвии продолжит рассматривать дело о законности реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения 20 марта. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщила правозащитница, юрист и представитель социал-демократической партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения страны, Елизавета Кривцова.

"Сегодня на заседании выступали представители министерства образования и науки и Агентства латышского языка, независимые эксперты, а также директор одной из рижских школ. Рассмотрение этого дела продолжится завтра, и у нас будет два приглашенных лица - омбудсмен Юрис Янсонс и представитель министерства культуры. После этого, я думаю, что уже, скорее всего, завтра мы перейдем к дебатам, когда каждая из сторон подведет итоги слушаний и выскажет свою позицию", - сказала она.

"Есть реальные шансы, что уже завтра мы закончим рассмотрение этого дела, после чего суд уйдет готовить свое решение. Возможно, в этом деле понадобится еще одно заседание. В целом же мы зашли глубоко за половину процесса", - добавила Кривцова.

По ее словам, пока сложно прогнозировать, каким будет решение КС. "Не буду преждевременно высказываться, но все представители госструктур, конечно же, поддерживают государственную политику. Достаточно много экспертов, которые говорят, что это вопрос не образования, а исторических травм, безопасности или каких-то таких вещей, которые напрямую не касаются образования. Мне не нравится, когда образование должно служить всему чему, кроме как прямым интересам детей", - указала она.

В ходе слушаний также прозвучало множество критических замечаний по поводу реформы, заметила она. "Прежде всего они касаются средств и ресурсов по достижению поставленных целей. Приглашенные эксперты больше критикуют не саму реформу, а средства и ресурсы по ее реализации, а также те риски, которые она несет для детей", - сказалаКривцова.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы. Партия "Согласие" оспорила в КС законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.