Эксперт: улучшение условий для яхтинга значительно увеличит турпоток в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Пакет предложений по развитию яхтенного туризма, который правительству РФ представят Крым и Севастополь, будет включать отмену погранрежима для прибрежных вод, строительство новых марин и создание сети заправочных станций - все это позволит создать оптимальные для яхтсменов условия, сообщила ТАСС во вторник руководитель проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты Мария Литовко.

Ранее в понедельник на встрече президента России Владимира Путина с общественностью Республики Крым и Севастополя Литовко озвучила ряд предложений по поддержке яхтенного туризма. Глава государства высказался за активное развитие яхтинга в Балаклавской бухте. В частности, он поручил силовым структурам "передвинуться", чтобы обеспечить возможности для развития яхтенного спорта и создания его базы в Балаклавской бухте.

"[Проект программы] будет включать в том числе предложения по снятию приграничного режима в прибрежной зоне, чтобы не уведомлять каждый раз пограничную службу о перемещениях в акватории внутри страны. Также - по облегчению требований законодательства к судам, которые попадают под международные определения яхт. Сейчас часть требований перекликается с требованиями к большим судам", - сказала Литовко.

Она отметила, что также остро стоит вопрос нехватки водных заправочных комплексов: сейчас есть сложности с расширением сети заправок. Необходимо и строительство сети яхтенных марин. В Крыму и Севастополе есть отдельные разрозненные объекты, но ни их оснащение, ни расстояние между ними не позволяют сделать путешествие на яхтах достаточно комфортным.

Литовко отметила, что если удастся реализовать планы по развитию яхтенного туризма, то турпоток на полуостров может значительно вырасти - речь идет о сотнях тысяч человек. Она привела в пример Грецию, куда для отдыха на яхтах ежегодно приезжают порядка 2,5 млн туристов, причем многие пользуются арендованными судами; около 300 тыс. россиян занимаются яхтингом за рубежом. "Кроме того, [появление большого числа яхт] позволит увеличить число мест размещения. Это не отель, который нужно проектировать и долго строить, яхта - это не только транспорт, это еще и проживание, и возможность обеспечить питание на собственном камбузе", - добавила она.

Собеседница также рассказала, что получила возможность изложить свои идею президенту только благодаря победе в конкурсе "Лидеры России" (она стала единственным представителем Севастополя среди победителей конкурса). "Мне удалось выступить и рассказать о том, чем я занимаюсь несколько лет. Владимир Владимирович попросил меня подготовить и передать ему программу по направлению яхтенного туризма. Мне кажется, это самый главный бонус [участия в конкурсе]", - отметила девушка.

Развитие яхтенного туризма в Крыму

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.