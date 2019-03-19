Тверские власти будут выплачивать молодым семьям с детьми 200 тыс. рублей на ипотеку

ТАСС, 19 марта. Молодые семьи с детьми в Тверской области смогут получить единовременную выплату на частичное погашение ипотеки в размере 200 тыс. рублей. Такую меру поддержки утвердили во вторник, сообщается на сайте правительства Тверской области.

"Размер выплаты составит 200 тыс. рублей. Она вводится в Тверской области как дополнение к пакету мер по поддержке семей, предложенных в послании президента. Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст жителей региона, у которых рождается первый ребенок, до 22-25 лет. Это один из путей, которые помогут нам решить демографические вопросы в пользу увеличения численности населения Верхневолжья", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Претендовать на получение денег смогут семьи, где родился или усыновлен ребенок при условии, что один из супругов моложе 25 лет. Выплата предоставляется на погашение ипотечного кредита, взятого на приобретение жилья на территории Тверской области. На реализацию новой меры поддержки в этом году заложено 10 млн рублей.

С 2019 года в Тверской области ежемесячную денежную выплату в размере 2 тыс. рублей на обеспечение питанием получают беременные женщины из малообеспеченных семей. С марта 2019 года многодетные семьи освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. На обеспечение льготы в этом году будет направлено 70,4 млн рублей. Это позволит предоставить льготу свыше 11,3 тыс. семей региона, где воспитывают более 37 тыс. детей.

По данным министерства здравоохранения Тверской области, в 2018 году в регионе родились 11595 детей, в том числе более 8 тыс. детей в Твери.