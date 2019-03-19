Достоверность фактов в СМИ обсудят на Ялтинском форуме

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фейковые новости и достоверность фактов в СМИ обсудят на сессии, которая состоится в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом во вторник сообщил на заседании программного комитета форума сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

"У нас в программе заявлена секция "Достоверность и хайп: как сберечь аудиторию, сохраняя качество информации", всегда привлекает внимание [такая тема], многие интересуются именно этим мероприятием", - сказал Назаров, уточнив, что организаторами выступают информационное агентство ТАСС и издательский дом "Комсомольская правда".

Заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин отметил, что ситуация в Крыму искажается в очень многих уважаемых СМИ на западе, из-за чего многие иностранцы зачастую имеют неверные данные.

"Мы с коллегами из "Комсомольской правды" хотим обсудить хайп и фейковые новости и то, как с ними бороться. Конечно, на дискуссию мы позовем уважаемых экспертов, которые принимают решения на законодательном уровне, тех, кто постоянно сталкивается с этим в СМИ, экспертов из других регулирующих ведомств, а также международных экспертов, которые смогут поделиться с нами своим опытом борьбы с фейком за границей", - сказал Каптелин.

Заместитель гендиректора издательского дома "Комсомольская правда" Роман Карманов добавил, что на прошлом заседании комитета форума было принято решение, что ЯМЭФ станет тем местом, где будут обсуждаться новые информационные вызовы, изменения.

"В этом смысле мы предлагаем рассматривать нашу секцию именно в этом ключе. Потому что на самом деле мы живем уже в новом измерении, потому что действительно был принят пакет законов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 17-21 апреля. На него приглашены более 3 тыс. участников из 100 стран.