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Кузнецова заявила о проблемах с предоставлением жилья сиротам в Забайкалье

Омбудсмен предложила региональным властям компенсировать оплату за найм жилых помещений для сирот

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании с врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым сообщила о проблеме с предоставлением жилья детям-сиротам в регионе.

19 марта Кузнецова заявила, что специалисты аппарата уполномоченного выявили многочисленные нарушения в детских домах-интернатах региона. По ее словам, аппарат попросит прокуратуру провести проверку всех таких учреждений в Забайкалье. Детский омбудсмен в среду прибыла с рабочей поездкой в Читу.

"Жилье детей-сирот - это, безусловно, беда. И мы видим печальные цифры по Забайкальскому краю - это 8 тыс. сирот, это порядка 600 решений судебных [о предоставлении жилья сиротам]", - сказала Кузнецова.

Она рассказала, что в среду к ней на прием пришел молодой человек, который с 2006 года нуждается в жилье. "Уже наступило его право, но он то в гараже жил, то где придется. Имея высшее образование, <...> грузил вагоны, потому что на ту зарплату, на которую он мог претендовать, работая по профессии, он бы просто не выжил. <...> Вопросы жилья, надеюсь, будут решены", - отметила она.

Кузнецова предложила властям края рассмотреть вопрос оплаты или компенсации части оплаты за социальный найм жилых помещений для сирот. "Также, я знаю, рассматривался вопрос о создании социальной гостиницы. На какое-то время это могло бы помочь молодым людям найти себя и социализироваться", - отметила омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка призвала "не оставлять и вторую сторону вопроса - постинтернатное сопровождение". "Мы знаем, в регионе есть законодательный ресурс на эту тему, есть прописанные в нормативных документах общественные воспитатели, но, к сожалению, они не реализуются", - заявила Кузнецова.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаЗабайкальский край
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