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Новая система обращения с ТКО

В Оренбургской области от платы за ТКО освободили многодетных, детей войны и тыловиков

Новая система обращения с отходами вступила в силу 1 января 2019 года

ТАСС, 20 марта. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли решение о полной компенсации платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) многодетным семьям, детям войны и труженикам тыла. Об этом в среду сообщается на сайте регионального парламента по итогам очередной сессии.

"Депутаты поддержали изменения в социальные законы, позволяющие компенсировать им 100% платы за коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дети войны, труженики тыла, многодетные семьи таким образом полностью освобождаются от оплаты за ТКО", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Юрий Берг заявлял ТАСС, что власти Оренбургской области планируют за счет регионального бюджета полностью освободить от уплаты за вывоз мусора две категории льготников - детей войны и многодетные семьи. Новая система по обращению с ТКО начала работать в России с 1 января 2019 года.

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РоссияОренбургская областьНовая система обращения с ТКО
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