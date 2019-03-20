Москалькова призвала провести международную экспертизу статей Вышинского

КИЕВ, 20 марта /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала провести международную экспертизу статей, по которым обвиняют главного редактора агентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского на Украине.

"Должна быть международная экспертиза статей, чтобы можно было сказать, что это действительно профессиональная деятельность, - сказала она журналистам перед началом заседания Верховного суда Украины по делу Вышинского в Киеве.

При этом Москалькова напомнила, что "Хельсинский заключительный акт в статье 10 о защите прав и основных свобод говорит о необходимости защищать профессиональную деятельность журналистов".

"Они [журналисты] не могут привлекаться к ответственности за свои убеждения", - подчеркнула российский омбудсмен.

Москалькова надеется на смягчение украинским судом меры пресечения для Вышинского. "Хотелось бы надеяться, что суд примет решение о замене ему [Вышинскому] меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест, учитывая его возраст и состояние здоровья", - сказала Москалькова.

Встреча с украинским омбудсменом

Москалькова добавила, что не планирует встречаться со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

"Встречи не будет, она в командировке", - сказала российский омбудсмен, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, во время пребывания в Киеве у нее нет планов встречаться и с кем-либо из политиков. "Я дистанцируюсь от политики, - сказала она. - Важно держать гуманитарную составляющую и следить за соблюдением прав человека. Поэтому планов и договоренностей о таких встречах нет".

Что касается дальнейших планов, то Москалькова отметила, что 26 марта ожидается заседания суда по существу дела. "Более точной информации у меня пока нет, - сказала российский омбудсмен. - Я сегодня буду разговаривать с адвокатом Вышинского, чтобы понимать, как дальше будет развиваться процесс".

Она также сообщила, что у нее нет разрешения на посещение российского журналиста в СИЗО. "Сегодня заседание в Киеве, куда этапирован и сам Вышинский, - заметила она, - и у меня есть возможность прийти на это открытое заседание, чтобы увидеть его".

В среду Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о его личном участии в заседании, для чего он был доставлен из Херсона в Киев.

В этой связи Москалькова отметила, что "хотела бы своим глазами удостовериться в состоянии здоровья Кирилла Вышинского". "Хотела бы также видеть, как соблюдаются международные нормы в этом судебном процессе, - продолжала она. - Это важно, так как это необычный процесс. Под арестом находится журналист, человек, который выполнял свои профессиональные обязанности".

Москалькова также отметила, что история с арестом Вышинского вызвала международный отклик, так как "журналисты должны быть под защитой государств при осуществлении своей деятельности".

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. До 14 марта журналист содержался в СИЗО Херсона, затем был этапирован в Киев. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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