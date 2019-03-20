Кинематографисты просят президента похоронить Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Режиссеры Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Владимир Хотиненко и другие представители киноотрасли подписали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в захоронении режиссера Марлена Хуциева на Новодевичьем кладбище. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов.

"Вопрос с местом похорон еще не решен. Нам предлагают похоронить Марлена Мартыновича на Троекуровском кладбище. Но уже есть письмо кинематографистов президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище, как он того заслуживает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, под письмом подписались Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Николай Досталь, Владимир Хотиненко и многие другие.

Ранее председатель Союза кинематографистов Никита Михалков от имени кинематографического сообщества попросил мэра Москвы Сергея Собянина выделить место для захоронения Хуциева на Новодевичьем кладбище.

Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.