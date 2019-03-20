Думский комитет по регламенту проработает вопрос создания депутатского клуба

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту проработает вопрос организации в стенах нижней палаты парламентского клуба, где депутаты от разных фракций смогут общаться и обсуждать актуальные вопросы в неформальной обстановке.

"Если речь идет о создании клуба парламентского, можно дать поручение, мы проработаем этот вопрос", - сказала председатель комитета Ольга Савастьянова на заседании Госдумы в среду.

Депутат выступила во время обсуждения палатой проекта протокольного поручения, подготовленного первым зампредседателя комитета Госдумы по культуре Еленой Драпеко. В документе предлагалось создать такую структуру на основе действующего с 1996 года межфракционного клуба "Российский парламентарий", наделив его "необходимой материальной инфраструктурой".

"Но для организации работы клуба привлекать стороннюю организацию, некоммерческое партнерство, которое никакого отношения к Государственной думе не имеет, учредителями которой являются Ассоциация российских банков и Международный союз юристов… Что мы не в состоянии сделать сами, чтобы стороннюю организацию привлекать к организации нашей внутренней деятельности? И тем более обеспечивать ее материальными ресурсами, что не положено по федеральному закону", - раскритиковала данное предложение Савастьянова.

Депутаты согласились с доводами Савастьяновой и проект поручения не поддержали, одновременно поручив комитету проработать вопрос создания клуба силами самой палаты.

В январе лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Госдуме "не хватает депутатского клуба", он предложил организовать подобную структуру. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда идею поддержал, отметив важность того, чтобы клуб носил формат содержательного общения по вопросам текущей повестки, а не "посиделок в ресторане".