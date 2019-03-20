Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

"Сегодня происходит выписка из больницы, девочка переходит в учреждение соцзащиты. Там она получит комплекс реабилитационных услуг, с ней будут работать дефектологи, логопеды, будет разработана реабилитационная программа. И мы надеемся, что с девочкой будет все хорошо", - сказала Хохлова.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.

Заброшенные дети. Почему это возможно? О "Маугли", их родителях и опеке

Она отметила, что точный срок пребывания ребенка в учреждение соцзащиты не установлен. "Здесь будет все зависеть от ситуации с родственниками", - пояснила Хохлова.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов отметил, что состояние девочки удовлетворительное, она хорошо социализирована, противопоказаний для передачи ее представителям органов опеки нет. "Нормальный полноценный ребенок", - заключил Османов.

Также он добавил, что девочка может догнать ровесников в умственном развитии до поступления в школу.

"Пока она в полной мере не говорит, трудно оценить [отставание в развитии от сверстников]. Но есть совершенно полная уверенность, что она догонит своих сверстников до школы", - сказал Османов.

Ранее сообщалось, что несколько родственников выразили готовность забрать ребенка к себе, однако решение об установлении опеки над девочкой будет приниматься после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего.

О ситуации

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и с признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней.

12 марта Савеловский суд столицы арестовал мать ребенка Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминировалось покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.

Врачи сообщали, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, но пока наблюдается задержка умственного развития, однако впоследствии она сможет догнать своих одногодок в этом плане.