Глава Якутска пообещала принять меры после информации о нападениях на мигрантов

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Глава Якутска Сардана Авксентьева пообещала принять меры после информации о нападениях на мигрантов в Якутске в связи с резонансным преступлением, совершенным выходцами из Киргизии. Об этом сообщает в среду пресс-служба городской мэрии.

В среду Авксентьева встретилась с членами делегации из Республики Киргизия во главе с заместителем председателя государственной службы миграции страны Саматом Токтоболотовым, которая прибыла в Якутск после происшествия. Ранее ряд федеральных и региональных СМИ сообщили о задержании правоохранительными органами группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии.

"Я приму все необходимые меры, чтобы люди, которые пребывают и работают у нас на законных основаниях, занимаются разрешенной законом деятельностью, с уважением относятся к Якутии и ее жителям, были защищены. Пострадавшие не должны бояться и могут обращаться в правоохранительные органы", - приводит пресс-служба слова Авксентьевой.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о мелком хулиганстве и словесной перепалке в овощных ларьках, которые принадлежат выходцам из Средней Азии. "Каких-то погромов, как это представлено в социальных сетях и некоторых СМИ, не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 17 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска гражданин Киргизии арестован, двое подозреваемых задержаны. Преступление вызвало в регионе широкий общественный резонанс.