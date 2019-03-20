Минюст не поддержал идею повышения судебных пошлин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минюст России не поддержал идею поднятия судебных пошлин. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Заслон от необоснованных исков, по его словам, можно поставить, возложив на истца судебные расходы. "В ходе дискуссии о том, как оптимизировать нагрузку на суды, мы не поддержали предложение Верховного суда о том, что нужно резко повысить пошлину, прежде всего по экономическим спорам в арбитражных судах, - сказал Новак. - Потому что это с одной стороны, безусловно, как бы это ни выглядело, дополнительный барьер на доступ к правосудию. А с другой стороны, не исчерпан огромный потенциал регуляторного института распределения судебных расходов, когда сторона перед подачей иска будет задумываться о том, что если он окажется необоснованным, эти довольно большие суммы могут быть взысканы [с него] в пользу стороны, которую необоснованно потревожили [подав к ней иск]".

"Вот это был бы правильный подход, и мы его поддерживаем", - сказал Новак.

В России последние годы продолжается рост рассматриваемых судами гражданских и арбитражных дел. В 2018 году суды общей юрисдикции рассмотрели 17,3 млн гражданских дел (в 2005 году их было всего 3,6 млн), арбитражные суды - 1,9 млн споров (в 2005 году - 1,4 млн).