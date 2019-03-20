{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова считает возможной перезагрузку правозащитных отношений России и Украины

Российский омбудсмен назвала итоги рассмотрения дела главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского "движением вперед"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова увидела возможность "перезагрузки правозащитной тематики" в отношениях между Россией и Украиной после того, как посетила судебное заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом она сказала в эфире Первого канала в среду.

Ранее в среду российский омбудсмен прибыла в Киев на заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда, где смогла пообщаться с Вышинским. "Мне кажется, что это, может быть, начало нового формата отношений, может быть, перезагрузка правозащитной тематики", - сказала Москалькова и назвала итоги рассмотрения дела Вышинского "движением вперед".

По ее словам, она не встретила никаких препятствий при прохождении украинской границы и была уважительно принята непосредственно в суде. "Максимально внимательное и уважительное отношение было. Это для меня было важно", - подчеркнула она.

Ранее Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. До этого суд удовлетворил ходатайство журналиста о его личном участии в сегодняшнем заседании, для чего он был доставлен из Херсона в Киев.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрест главреда "РИА Новости Украина"
Росздравнадзор заверил, что уход с рынка продуктов Takeda не вызовет перебои с лекарствами
В службе отметили, что в России зарегистрировано значительное число лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей
Читать полностью