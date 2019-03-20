Москалькова считает возможной перезагрузку правозащитных отношений России и Украины

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова увидела возможность "перезагрузки правозащитной тематики" в отношениях между Россией и Украиной после того, как посетила судебное заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом она сказала в эфире Первого канала в среду.

Ранее в среду российский омбудсмен прибыла в Киев на заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда, где смогла пообщаться с Вышинским. "Мне кажется, что это, может быть, начало нового формата отношений, может быть, перезагрузка правозащитной тематики", - сказала Москалькова и назвала итоги рассмотрения дела Вышинского "движением вперед".

По ее словам, она не встретила никаких препятствий при прохождении украинской границы и была уважительно принята непосредственно в суде. "Максимально внимательное и уважительное отношение было. Это для меня было важно", - подчеркнула она.

Ранее Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. До этого суд удовлетворил ходатайство журналиста о его личном участии в сегодняшнем заседании, для чего он был доставлен из Херсона в Киев.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.