Власти Реюньона пожаловались в прокуратуру Франции после оскорблений со стороны Бардо

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Префект Реюньона Амори де Сен- Кентэн направил жалобу в прокуратуру Франции на актрису и зоозащитницу Брижит Бардо, выступившую ранее с оскорблениями и обвинениями в жестоком обращении с животными в адрес населения этого французского острова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства Реюньона.

"Префект Реюньона получил 19 марта письмо, в котором говорилось о жестоком обращении с животными, подписанное Брижит Бардо. Это письмо содержит оскорбительные и расистские высказывания в адрес жителей Реюньона", - отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что префект решительно осудил "эти неприемлемые высказывания" и "обратился этим утром в прокуратуру республики при суде высшей инстанции Сен-Дени в соответствии с 40 статьей Уголовно-процессуального кодекса".

В частности, Бардо в своем обращении к властям острова высказала возмущение тем, как его жители обращаются с кошками и собаками. Она также выразила негодование тем, что "праздники индусов-тамилов сопровождаются отрубанием голов у коз и козлов в знак приношения их богам". При этом "останки животных бросаются в море, что только привлекает акул" к побережью Реюньона, расположенного в Индийском океане. В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости".

Брижит Бардо, которой сейчас 84 года, ранее неоднократно в крайне резкой форме выступала против тех, кого она считает нарушающими нормы гуманного обращения с животными. Французский суд уже пять раз выносил обвинительные приговоры в отношении Бардо, расценивая ее высказывания как призывы к расовой ненависти.