Участок кольцевой линии метро на северо-востоке Петербурга планируют построить к 2034 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены приступить к строительству второго участка кольцевой линии городского метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" в 2027 году и завершить работы к 2034 году. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

"По завершении предпроектных работ, которые планируется начать в марте-апреле 2019 года, комитет инициирует разработку проекта планировки территории линейного объекта, а впоследствии - проектной документации. Оптимальный срок начала строительно-монтажных работ - 2027 год, работы займут семь лет", - сказал представитель комитета.

По данным отраслевой схемы развития петербургского метрополитена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 2030 года. Отрезок включает станции "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект - 2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2".

В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от станции "Большой проспект-2" до "Лесная-2", который планируется построить к 2028-2030 годам.

Предполагается, что совокупная длина кольцевой линии составит около 40 км. Она будет включать 20 станций, из них 14 - пересадочные.

В Санкт-Петербурге ведется строительство Фрунзенского радиуса метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары"), срок сдачи линии власти Петербурга перенесли с 1 июля на 31 августа 2019 года, продолжения Лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт", а также Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" с электродепо "Красносельское".