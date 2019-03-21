Власти подготовили более 200 убежищ на случай извержения вулкана у столицы Мексики

МЕХИКО, 21 марта. /ТАСС/. Власти штата Пуэбла подготовили более 200 убежищ для размещения населения на случай мощного извержения вулкана Попокатепетль, расположенного в 70 км от столицы страны. Такие данные обнародовало в среду вечером правительство региона.

"Главное управление гражданской обороны штата сообщает, что подготовлены в общей сложности 205 убежищ… которые могут вместить порядка 124 тыс. человек, в рамках стратегии, предусмотренной специальной программой для чрезвычайных происшествий, связанных с вулканом Попокатепетль", - говорится в заявлении властей. Ранее на этой неделе в кратере вулкана прогремел мощный взрыв, сопровождавшийся выбросом пепла и пара на высоту более 1,2 км.

Попокатепетль, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных на территории Мексики. За сутки в его кратере может происходить до нескольких сотен выбросов.