Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде и Конго

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республику Конго (ДРК), о риске заражения легочной чумой.

"В Уганде на территории района Зомбо, расположенного на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК), зарегистрировано два случая подозрения на чуму легочной формы среди членов одной семьи. Один случай закончился летально, по результатам исследования материала от второго заболевшего, получен положительный результат на чуму", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В ДРК зафиксированы три летальных случая от заболевания с аналогичными симптомами.

Легочная чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. В настоящее время чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.