Новым прокурором Башкирии стал экс-начальник управления гособвинителей Генпрокуратуры

УФА, 21 марта. /ТАСС/. Парламент Башкирии одобрил кандидатуру экс-начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Камиля Кашаева на должность прокурора республики. Его кандидатура согласована большинством голосов депутатов в ходе заседания Госсобрания в четверг.

"Поздравляю Камиля Кашаева с назначением и желаю ему успехов в работе", - сказал председатель парламента республики Константин Толкачев.

Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении Кашаев сообщил, что планирует делать упор на борьбу с коррупцией, проявлениями экстремизма, соблюдение трудовых прав граждан, защиту прав дольщиков и охрану природных ресурсов региона.

Камиль Кашаев родился в 1973 году, в органах прокуратуры с 1995 года. Начал карьеру помощником прокурора района, с 2013 года занимал пост заместителя начальника Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ - начальника управления государственных обвинителей. государственный советник юстиции третьего класса.