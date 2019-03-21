{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новым прокурором Башкирии стал экс-начальник управления гособвинителей Генпрокуратуры

Камиль Кашаев отметил, что будет делать упор на борьбу с коррупцией, проявлениями экстремизма и защиту прав дольщиков

УФА, 21 марта. /ТАСС/. Парламент Башкирии одобрил кандидатуру экс-начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Камиля Кашаева на должность прокурора республики. Его кандидатура согласована большинством голосов депутатов в ходе заседания Госсобрания в четверг.

"Поздравляю Камиля Кашаева с назначением и желаю ему успехов в работе", - сказал председатель парламента республики Константин Толкачев.

Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении Кашаев сообщил, что планирует делать упор на борьбу с коррупцией, проявлениями экстремизма, соблюдение трудовых прав граждан, защиту прав дольщиков и охрану природных ресурсов региона.

Камиль Кашаев родился в 1973 году, в органах прокуратуры с 1995 года. Начал карьеру помощником прокурора района, с 2013 года занимал пост заместителя начальника Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ - начальника управления государственных обвинителей. государственный советник юстиции третьего класса.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияБашкортостан
На Сахалине открылся первый в ДФО центр социокультурной адаптации для детей мигрантов
Дети смогут пройти программу по знакомству с культурой России, улучшить знания русского языка и посетить различные музеи
Читать полностью