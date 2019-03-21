Суд в Литве пересмотрит решение об отказе в убежище организатору "Русских маршей" Горскому

ТАСС, 21 марта. Верховный административный суд Литвы отменил решение местных властей об отказе в предоставлении политического убежища разыскиваемому Россией организатору "Русских маршей" Юрию Горскому. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

"Горский подал заявление с просьбой предоставить ему убежище. Суд первой инстанции отклонил его на основании материалов Департамента госбезопасности Литвы. Он обжаловал решение в Верховный административный суд, который отменил решение суда первой инстанции, обязав его снова рассмотреть прошение Горского", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Горский обвиняется в РФ по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Призывы к экстремистским действиям, направленным против основ конституционного строя"). Он был задержан 5 июля 2017 года. Мещанский суд поместил его под домашний арест, однако он сбежал и перебрался в Литву. Он объявлен по инициативе России в международный розыск.