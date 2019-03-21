Границы всех российских заповедников и нацпарков внесут в реестр недвижимости до 2022 года

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения о границах только пятой части всех российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Внести недостающие данные планируется к 2022 году, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский в четверг на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поручил Минприроды провести детальную ревизию постановки на кадастровый учет всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих особо охраняемых природных территорий до сих пор четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования.

"Если мы говорим о внесении в ЕГРН границ и охранных зон, то для 43 из 218 ООПТ внесены границы, охранные зоны - и того меньше. Земель, которые переведены в категорию ООПТ, занесено 146. Цифры, вы понимаете, крайне низкие. Наша с вами задача - завершить эту работу до 2022 года", - сказал Титовский.

Он подчеркнул, что недостающие сведения необходимы, чтобы организовать работу по защите этих территорий. Для решения задачи в 2019 году будет выделено дополнительное финансирование.

"В этом году будут доведены средства: мы выбрали 108 территорий, которые в этом году начнут получать дополнительные средства на эти работы. И далее, на 2020-2021 годы, будем также просить дополнительное финансирование, чтобы к 2022 году задачу выполнить", - добавил представитель Минприроды.

По его словам, также в 2019 году возможно выделение средств на проведение лесоустроительных работ, в первую очередь для нацпарков, где отсутствие подобных документов мешает развивать экологический туризм. Кроме того, без проработанной нормативной базы администрациям гораздо тяжелее привлекать инвесторов для совместной работы.