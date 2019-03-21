Сенатор считает, что Ковтун приняла важные решения в соцполитике Мурманской области

ТАСС, 21 марта. Марина Ковтун, ушедшая с поста губернатора Мурманской области, во время работы на этой должности приняла ряд решений, которые позитивно сказались на социальной политике, считает сенатор от региона Татьяна Кусайко.

Возглавлявшая Мурманскую область с апреля 2012 года Марина Ковтун в четверг объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса. По продолжительности пребывания на посту Ковтун занимает 20-е место среди действующих глав субъектов РФ.

"По предложению Марины Васильевны [Ковтун] активно реализуется проект "Арктическая медицина", и это позволило привлечь уже в этом году достаточное количество медицинских работников, которые изъявили желание участвовать в этой программе. Таким путем одна из задач, которая стоит, - ликвидация кадрового дефицита в здравоохранении, она имеет положительное направление", - сказала ТАСС Кусайко.

Она добавила, что в регионе также внедрена программа социальной ипотеки, которая помогает привлекать медицинских работников и давать им возможность оставаться в Мурманской области на долгое время. "Те меры, которые выработаны по поддержке социального направления, конечно, это положительный момент для региона", - считает Кусайко.

Сенатор уточнила, что в Мурманской области также действует выплата в 14 тыс. рублей молодым родителям до 26 лет. "Это важное направление, возможность решения как раз демографической программы, нацпроекта "Демография", - рассказала она.