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Выборы мурманского губернатора состоятся 8 сентября

Ранее сообщалось об отставке Марины Ковтун

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Выборы губернатора Мурманской области намечены на 8 сентября 2019 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"Выборы состоятся 8 сентября", - сказали в избиркоме, отметив, что пока еще нет графика подготовки к выборам - сроков выдвижения и утверждения кандидатов.

В четверг Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ Путина, в котором сообщалось о принятии отставки Ковтун с поста губернатора региона, врио губернатора этим же указом назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

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Путин, Владимир ВладимировичКовтун, Марина ВасильевнаРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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