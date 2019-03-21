Исследование: две трети ученых России за последние три года получали допобразование

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Установку на "обучение в течение всей жизни" разделяют две трети российских ученых (67,2%) - за последние три года они параллельно с работой проходили курсы и тренинги, образовательные программы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). В рамках мониторинга научных кадров высшей квалификации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провел опрос более 2 тыс. российских кандидатов и докторов наук, чтобы оценить, насколько они вовлечены в процесс непрерывного образования.

"Дополнительное образование за последние три года получали две трети российских обладателей ученой степени (67,2%). Эта доля значительно варьирует в зависимости от области науки и места работы ученых", - говорится в сообщении. Отмечается, что на желание получать допобразование не влияет должность - среди руководителей организаций и подразделений доля учащихся такая же, как и у рядовых специалистов.

В научно-исследовательских институтах какое-либо дополнительное образование за последние три года получали менее 40% исследователей, а среди сотрудников вузов, организаций промышленности и сферы услуг - вдвое больше. Наиболее активны в учебе, как выяснили представители ВШЭ, представители общественных (84,1%), гуманитарных (78,8%) и медицинских наук (76,7%). Заметно ниже доля желающих учиться в естественных науках и математике - 49,7%.

В возрасте до 29 лет и в средней возрастной группе, как выяснили исследователи, проходили курсы три четверти ученых (75% и 75,3% соответственно), среди их коллег 50-70 лет - чуть более половины (57,3%).

"Ученые старших возрастов адаптируются к процессам цифровизации за счет обучения на компьютерных курсах. Молодые ученые сильнее ориентированы на участие в международной научной кооперации, для чего стремятся улучшить свои знания иностранных языков", - говорится в сообщении.

Основной формой обучения все респонденты назвали курсы, тренинги и семинары по основной специальности: их посещали 42,2% исследователей. Компьютерные курсы, в том числе для изучения отдельных программ, и курсы иностранного языка посещали 18,9% и 12,9% соответственно. Наиболее редко для получения допобразования ученые (за исключением занятых в организациях промышленности и сферы услуг) выбирали бизнес- курсы, тренинги и семинары, позволяющие получать организационно-управленческие навыки.