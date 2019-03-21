Около 130 тыс. жителей Самарской области не охвачены услугами вывоза ТКО

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Около 130 тыс. жителей Самарской области полностью не отхвачены услугой вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил в четверг председатель правления "ЭкоСтройРесурс" (регоператор) Михаил Захаров на заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ.

"В 24 из 27 районов Самарской области порядка 130 тыс. жителей полностью не отхвачены услугой вывоза ТКО, поскольку в их поселениях отсутствует контейнерная площадка. Сейчас мы открепляем этих людей из базы, чтобы не высылать квитанции об оплате", - сказал Захаров.

Он также сообщил, что с 1 января 2019 года около 1% жителей региона получили квитанции за оплату услуг оператора с ошибками. "Сейчас региональный оператор вынужден просить жителей сообщать об ошибках в квитанциях, [позже] сделаем перерасчет с 1 января 2019 года и вышлем правильную квитанцию" - заявил Захаров, уточнив, что в течение полугода штрафы и пени по неправильным квитанциям начисляться не будут.

По его словам, ошибки в квитанциях связаны с тем, что в регионе нет единого расчетного центра, который вел бы учет зарегистрированных жителей и предоставлял региональному оператору корректною информацию. Сейчас такая база составляется вручную, на март 2019 года в ней находится более 2 млн лицевых счетов.

Реформа обращения с ТКО стартовала в России 1 января 2019 года. Согласно данным национального проекта "Экология", доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году.