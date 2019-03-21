Журналисты подарили Лаврову на день рождения футболку с автографами футболистов "Спартака"

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Журналисты, сопровождающие главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Сан-Марино, поздравили министра с днем рождения, передает корреспондент ТАСС. Праздничный день глава МИД, которому 21 марта исполнилось 69 лет, проводит за работой: он встретился с руководством страны-анклава, где находится с первым в истории двусторонних отношений визитом.

После выступления в парламенте Лавров вместе с главой МИД Сан-Марино Николой Ренци вышли на площадь, где гвардейский оркестр исполнил гимны обоих государств. Воспользовавшись торжественной обстановкой, представители российских СМИ вручили министру подарок - игровую майку нападающего его любимого футбольного клуба "Спартак" с подписью Highly likely Lavrov. На ней также оставили автографы игроки команды.

Министр поблагодарил за сюрприз и добавил с улыбкой: "Это же не фейк?"

Сан-маринцы также поддержали праздничную атмосферу в городе. Оркестр, исполняя торжественные марши, пошел вслед за кортежем Лаврова.