Врио губернатора Петербурга назначил своего советника главой комитета по связи со СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ своего советника Владимира Рябовола, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

Прежний глава комитета Сергей Серезлеев был отправлен в отставку 20 марта после проверки ведомства Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (КСП). Она выявила свыше 540 нарушений и замечаний при проведении комитетом и подведомственными ему организациями конкурса на размещение рекламных конструкций, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил советника губернатора Санкт-Петербурга Владимира Рябовола председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Рябовол более 20 лет проработал в сфере рекламы, возглавлял петербургское представительство компании Russ Outdoor, которая позиционируют себя как крупнейшего российского оператора наружной рекламы. В феврале 2019 года он был назначен советником губернатора Петербурга.

Мнение журналистского сообщества

Комментируя ТАСС смену руководства комитета, генеральный директор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Борис Грумбков назвал это позитивным сигналом.

"Поддержки традиционных печатных СМИ в последние годы практически не было, даже издания с историей, с постоянным кругом читателей оказались на грани выживания. Есть надежда, что новое руководство комитета обратит внимание на застарелые проблемы, найдет пути их решения. Владимир Рябовол - выходец из бизнеса, его здравый взгляд и конструктивный подход помогут вывести печатную прессу нашего города из кризиса", - сказал он.

Грумбков выразил надежду, что новый глава комитета наладит эффективную коммуникацию со СМИ и что "конституционное право на оперативное получение информации от органов власти будет соблюдаться четко и неукоснительно".

Генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов в беседе с ТАСС отметил, что Владимир Рябовол - это "человек, который хорошо знает мир рекламы". По его мнению, нового главу комитета по печати отличает энергичность и деятельность, а также хорошее чувство юмора.

Константинов считает, что Рябоволу предстоит решить множество задач, в том числе связанных с сокращением количества СМИ. "У нас в последнее время только сокращался ряд наименований, исчезали какие-то СМИ. <…> Ему будет трудно, особенно на первых порах, но, как мне показалось, он <…> хочет этим заниматься", - сказал он.