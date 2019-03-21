Беглов поручил проверить состояние всех крыш в Петербурге после зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проверить состояние всех крыш в городе после минувшей зимы. Об этом он сообщил в четверг в ходе совещания о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

Проблема уборки снега стала одной из главных в Санкт-Петербурге этой зимой: январь был одним из самых снежных за последние несколько лет.

"Минувшая зима показала неблагополучную ситуацию с петербургскими крышами, надо тщательно проверить их состояние <...> и подготовить их к следующей зиме", - сказал Беглов.

Он добавил, что жилищно-коммунальная сфера является самой проблемной зоной городского хозяйства. "Практически 90% коммунальной инфраструктуры требует срочной модернизации. А низкое качество коммунальных услуг дополняется нехваткой квалифицированных кадров и некомпетентным управлением. Модернизация коммунальной инфраструктуры требует масштабных инвестиций", - отметил Беглов.