Около 3 млн человек примут участие в акциях профсоюзов в России в честь Первомая

Как ранее отмечал глава ФНПР Михаил Шмаков, в первомайских акциях совместно с профсоюзами примут участие представители общественных организаций, госорганов и органов местного самоуправления, а также парламентских партий. Он пояснил, что демонстрации в этом году пройдут под девизом "За справедливую экономику в интересах человека труда". Среди основных лозунгов - требование обеспечить граждан достойными рабочими местами, повысить уровень зарплат, а также внести изменения в экономическую модель развития страны.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Порядка 3 млн россиян будут участвовать в первомайских акциях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвященных Празднику Весны и Труда. Шествия и митинги пройдут в 765 городах и 81 районном центре страны.

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Наиболее массовые акции планируются в Москве (ожидается 100 тыс. человек), Якутске (62 тыс.), Краснодаре (50 тыс.), Перми (45 тыс.) и Сургуте (40 тыс.).

По призыву Международной федерации профсоюзов первомайские шествия и митинги в этот день пройдут в 140 странах.

Демонстрация в Москве

В столице в этом году из-за ремонта Большого Москворецкого моста пришлось поменять маршрут движения демонстрантов, рассказал председатель московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев. Две колонны участников шествия будут формироваться на Москворецкой и Кремлевской набережных, а затем сольются в одну и проследуют через Васильевский спуск на Красную площадь в сторону Государственного исторического музея.

Председатель МФП отметил, что в шествии примут участие практически все профсоюзы, которые входят в Федерацию независимых профсоюзов России, а также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В связи с проведением первомайских шествий несколько центральных улиц Москвы временно перекроют. В частности, с 06:30 мск и до окончания мероприятия закроют по одной полосе движения в каждом направлении на Ильинке, Варварке, Васильевском спуске, Москворецкой, Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, а также на Солянке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка. Кроме того, с 09:00 мск до окончания шествия полностью перекроют Тверскую улицу между Манежной и Пушкинской площадями, Охотный ряд и Моховую улицу.

Порядка 9 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность 1 мая в Москве.

Партийные маевки

На традиционные маевки выйдут и активисты российских политических партий и общественных движений.

Члены и сторонники крупнейшей партии - "Единой России" - примут участие в демонстрации ФНПР, к ней же присоединятся представители партии "Союз труда", Общероссийского народного фронта, объединения многодетных матерей, общества ветеранов боевых действий в Афганистане, общества инвалидов, Совета ветеранов Москвы.

КПРФ созывает своих сторонников на демонстрацию и митинг возле памятника Ленину на Калужской площади. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов анонсировал акцию призывом к трудящимся "сплотиться и восстановить законные права" на работу, достойную зарплату, пенсию и "приличную стипендию".

Под лозунгами "Не мешайте работать!", "Весна в русском доме!", "ЛДПР - это мир!" соберутся на митинг у Института мировых цивилизаций в Москве либерал-демократы. На нем выступит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов проведет Первомай в Волгограде. Там он примет участие в митинге "За справедливую экономику в интересах человека труда", который организует областной совет профсоюзов.

Парад со слонами и пионеры на велосипедах в регионах

В регионах традиционно отметят Праздник Весны и Труда шествиями, концертами, ярмарками, спортивными мероприятиями на любой возраст, вкус и интерес.

Так, например, в городе Волжском под Волгоградом будет организован парад с цирковыми слонами, а по улицам Перми проедут пионеры на велосипедах: на площади перед экстрим-парком стартует посвященный пионерской тематике велопробег, приветствуются костюмы и атрибуты времен Советского Союза - флаги, пионерская форма, галстуки, вымпелы.

В Нижневартовске горожан пригласят на фестиваль гостеприимства "Чай пут фест", его участникам расскажут о чайных традициях народов мира, гости продегустируют виды чая, который традиционно готовят различные народы, и угощения, приготовленные по старинным народным рецептам. В Саранске на аллеях городского парка культуры и отдыха устроят "Парк Пушкинского периода", где гостей будут встречать духовой оркестр и актеры в образе Натальи Гончаровой и Александра Пушкина, а на веранде пройдет танцевальный ретро-вечер.

Не обойдется 1 мая без традиционных монстраций. В Новосибирске, родине акции, колонна с абсурдными лозунгами и юмористическими плакатами в полдень направится от Дома офицеров в противоположную от главной площади города сторону. В этом году монстрации также пройдут в Томске, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке и Омске.

Празднование Первомая в России

1 Мая в России ежегодно отмечается Праздник Весны и Труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, этот день официально является нерабочим. Традиционно в городах страны проходят массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями. Кроме того, в этот день проводятся уличные концерты, ярмарки и другие мероприятия.

Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался Днем Интернационала, а затем - Международным днем солидарности трудящихся.

В прошлом году, по данным МВД, в праздничных мероприятиях приняли участие более 3,4 млн человек.