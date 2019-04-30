Фестиваль "Московская весна A Cappella" соберет рекордное число участников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Третий общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella", который пройдет с 1 по 12 мая в столице, соберет рекордное число участников - 195 исполнителей и коллективов из 26 стран, сообщила пресс-служба смотра.

"В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников: 195 конкурсантов из 26 стран", - говорится в сообщении. Уточняется, что музыканты прибудут из 45 зарубежных городов, в числе которых Лос-Анджелес, Мадрид, Детройт, Берлин, Вена, Тель-Авив, Сингапур, Токио, Тбилиси и другие.

Российские участники фестиваля-конкурса будут представлять Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск, Коми, Крым и Чечню, а также многие другие регионы. Самый многочисленный коллектив прибудет из Перми, это академический хор "Млада", насчитывающий 27 участников.

Участники выступают в разных жанрах: джаз, поп, рок, этно-фолк, блюз. Также гости услышат духовную музыку и вокальные аранжировки классических инструментальных произведений. "В этом году конкурсанты будут соревноваться в четырех номинациях: от одного до трех человек (с использованием дополнительного звукового оборудования - устройства с функцией Live Looping), от двух человек, от пяти человек и от девяти человек", - отметили организаторы.

Обладатель гран-при конкурса получит денежный приз в размере более 6 млн рублей, а в общей сложности призовой фонд мероприятия составит 20,6 млн рублей, уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В этом году фестиваль разместится на 51 площадке, это городские улицы, площади, парки, скверы, рынки и другие места. Главные из них откроются в центре столицы - на площади Революции, Тверской площади, в Камергерском переулке, а также на улицах Кузнецкий Мост и Новый Арбат. Кроме того, некоторые исполнители выступят с балконов зданий на Рождественке (гостиница "Савой") и на Большой Дмитровке (дом 13). Также музыканты сыграют для москвичей и гостей города в Парке Горького, на ВДНХ и на новой сцене-амфитеатре в парке "Зарядье", где пройдут открытие и закрытие смотра.

Мастер-классы

В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" отметили, что, помимо концертов, в культурной программе фестиваля - 1460 бесплатных мастер-классов: юные посетители смогут принять участие в уроках вокала, игры на музыкальных инструментах, рисования, научиться создавать необычные поделки и готовить различные блюда. 8 и 9 мая будет организована особая программа, посвященная Дню Победы. Дети будут мастерить открытки для ветеранов, составлять букеты к празднику, варить солдатскую кашу и щи.

Каждый день на площадках мероприятия будет проходить более 100 творческих занятий. В частности, на Тверской площади с 12:00 до 16:00 ежедневно будет работать детская школа вокального искусства, под конец фестиваля ее ученики выступят с отчетным концертом. В "Студии творчества" на Митинской улице дети смастерят и украсят гармошку, бонго и свистульки. А в "Киностудии" на площади Славы юные посетители смогут создать gif-изображения с персонажами "Союзмультфильма" и украсить любимыми героями мультфильмов футболки и сумки.

На бульваре Дмитрия Донского и на Сиреневом бульваре в Троицке будут работать кулинарные студии, где желающих научат готовить любимые сэндвичи Элвиса Пресли и "виниловые" блинчики, украшенные специальным узором из шоколада.