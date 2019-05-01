На Камчатке в первомайском шествии приняли участие около 20 тыс. человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек приняли участие в праздничном первомайском шествии в Петропавловске-Камчатском, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Камчатка первой из российских регионов начала первомайские праздничные мероприятия. В шествии в Петропавловске-Камчатском, начавшемся в полдень по местному времени (03:00 мск), приняли участие около 20 тыс. человек", - сообщили в краевом правительстве.

Праздничные колонны прошли по главной площади Петропавловска-Камчатского на берегу Авачинской бухты. Участие в шествии приняли первые лица края, спортсмены, рабочие, служащие, студенты, курсанты и школьники. Основу колонн составили трудовые коллективы рыбной отрасли, научных, творческих, образовательных и медицинских организаций, члены профсоюзов. По решению властей, политические партии в этом году в первомайском шествии не участвовали.

В центре Петропавловска-Камчатского в течение всего дня будут проходить концерты лучших творческих коллективов Камчатки, работать аттракционы и торговые точки.

1 Мая в России ежегодно отмечается Праздник Весны и Труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, этот день официально является нерабочим. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался Днем Интернационала, а затем - Международным днем солидарности трудящихся.