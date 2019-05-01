Севастополь встретил май шествием трудящихся, регатой и ретро-пробегом

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек прошли в колоннах первомайской демонстрации в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

"Более 20 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии", - сказал собеседник агентства. Шествие прошло по центру города: от площади Ушакова через площадь Нахимова, мимо Графской пристани и набережной до площади Лазарева.

Участники демонстрации несли российские флаги, воздушные шары и транспаранты. На некоторых из них были не только традиционные лозунги, но и шуточные - например, "Мир. Труд. Wi-fi".

"Я поздравляю всех с праздником весны и труда, я поздравляю наши трудовые коллективы, которые каждый день свой труд вкладывают в развитие города. Желаю хорошего, уверенного будущего, вместе мы сделать можем многое", - сказал журналистам после праздничного шествия губернатор Дмитрий Овсянников.

С главной площади города - площади Нахимова - также стартовало авторалли. Его участники, представляющие разные города России, проедут по Крыму на советских машинах "Волга", "Победа", "Чайка", "Москвич". А на восстановленной Михайловской батарее открылся Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль "Мозаика языков коренных народов России. Крымский маяк 3.0". В частности, в рамках мероприятия на территории форта реконструкторы представили один из эпизодов освобождения Севастополя.

В среду в Севастополе открылась семидневная всероссийская регата "Дружба", куда приехали более 200 яхтсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода и других городов. "Первые два дня будет много гонок в Севастопольской бухте, потом у нас будут переходы до Балаклавы (пригород Севастополя - прим. ТАСС), из Балаклавы в Ласпи и обратно, до бухты Казачьей и от Казачьей до Севастопольской", - пояснил ТАСС председатель федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.