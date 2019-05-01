В Калининграде Праздник Весны и Труда отметили шествиями и фестивалем морской кухни

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Жители Калининградской области отметили Праздник Весны и Труда тремя демонстрациями и митингами, открытием летнего сезона в городских парках и международным фестивалем морской гастрономии Fish Food Festival 2019.

Торжества начались шествиями по Ленинскому проспекту к монументу "Мать-Россия". Заявки на демонстрации подали региональные отделения КПРФ и ЛДПР, но самой массовой стала акция профсоюзов, объединившая представителей "Единой России", региональных властей, молодежных организаций и трудовых коллективов города.

"Мы подали заявку на участие в шествии и митинге 5 тыс. человек, и выходим под общим для профсоюзов по всей России лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда!", - пояснил ТАСС председатель областного объединения профсоюзов Виктор Захарчиц.

К колонне, участники которой несли знамена, транспаранты, воздушные шары, присоединились губернатор области Антон Алиханов и глава администрации Калининграда Алексей Силанов. "У нас строятся школы и детские сады, ремонтируются дороги, больницы, дома культуры, жилые дома, развиваются производства. Все это - результат слаженной работы людей, живущих в Калининградской области", - отметил Алиханов.

Летний сезон и зоодемонстрация

Главные торжества проходят на площади Победы в центре города, где собрались участники всех трех демонстраций, прошедших с интервалом примерно в час. На площади развернули сцену, на которой выступают артисты Калининградского театра эстрады Дома искусств и Калининградского областного духового оркестра.

К Празднику Весны и Труда приурочил открытие летнего сезона Центральный городской парк культуры, который встречает гостей интерактивным спектаклем областного театра кукол на свежем воздухе "Весенняя карусель". На главной сцене парка состоится большой концерт лучших творческих коллективов города. Гостей угощают итальянским домашним мороженым, лимонадом и пончиками "из детства".

Калининградский зоопарк - один из старейших в России - в 2019 году решил возобновить традицию зоодемонстраций, которая связана с историей слонихи Шандры, появившейся в зоопарке после Великой Отечественной войны.

"Слониха была очень покладистая и мирная, не боялась людей и шума, потому что работала в цирке. Она выходила на первомайские демонстрации на послевоенные улицы Калининграда в сопровождении специалиста. <...> Мы решили возродить традицию зоодемонстраций. Сотрудники вышли на демонстрацию с питомцами, которые могут контактировать с людьми", - поделилась с ТАСС представитель пресс-службы зоопарка Екатерина Михайлова.

Гастрофест на берегу Балтики

Многие жители и гости региона в среду отправились к берегу моря, где в курортном Зеленоградске открылся международный фестиваль морской гастрономии Fish Food Festival 2019. На фестивале, который продлится до 5 мая, представлено более 40 концепций морской кухни.

Гостям предлагают жареную селедку, строганину из сырой атлантической пеламиды, бургеры с дальневосточным крабом и десятки вариантов рыбных супов - от вьетнамского фо-бо до традиционной русской ухи, сообщил ТАСС представитель оргкомитета Александр Исаев. "Многие блюда, например, килька во фритюре или жареная селедка могут стать для гостей гастрономическим открытием", - добавил он.

Первомай в регионах Северо-Запада

Праздничные шествия и митинги прошли во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Праздник отмечают экологическими акциями, семейными играми, и акциями по благоустройству парков. В поселке Вычегорский Архангельской области стартовали "Чистые игры" - командные соревнования по сбору и сортировке мусора с угощением для всех участников и призами для победителей.

Жители Сыктывкара вышли на "Пикник "Маевка", чтобы привести в порядок любимое место отдыха - Кировский парк. Организаторы обратили внимание горожан на раздельный сбор пластика, макулатуры, батареек и ртутьсодержащих отходов. За каждый мешок мусора детей награждали сладкими подарками, взрослых - билетами в кино, театр и тренажерные залы.

В детском парке Пскова открылась площадка "Советский дворик", где можно поучаствовать в популярных в советское время играх, создании традиционной первомайской городской стенгазеты или выпить чай из самовара. Псковский драматический театр специально к празднику запустил акцию по продаже билетов на спектакли со скидкой 50%, в том числе на спектакль "Река Потудань", который в 2019 году номинирован на национальную премию "Золотая маска" в 6 категориях.