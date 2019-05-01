В первомайской демонстрации в Воронеже приняли участие почти 33 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 1 мая. /ТАСС/. Первомайская демонстрация собрала на центральной улице Воронежа - проспекте Революции - почти 33 тыс. человек, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Никита Чеботарев.

"В первомайской демонстрации, которая прошла по проспекту Революции в Воронеже, приняли участие 32 тыс. 785 человек. Демонстрация организована областным советом профсоюзов, в ней также участвовали сотрудники вузов, учреждений здравоохранения и образования, государственные служащие, работники государственных и муниципальных структур, заводов, предприятий, представители разных политических партий", - сказал Чеботарев.

Демонстранты прошагали от Петровского сквера до памятника Никитину вместе с заместителем губернатора Виталием Шабалатовым, председателем Воронежской облдумы Владимиром Нетесовым, мэром города Вадимом Кстениным, депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Участники несли транспаранты "Единство, солидарность, справедливость!" и "За справедливую экономику в интересах человека труда!". Колонна преподавателей прошла с плакатами с лозунгами "Работодатель, береги учителя!", а студенты медицинского университета - "Право на образование - основное право человека!", среди других транспарантов - "Подготовку рабочих кадров - под контроль губернатора!".

Шествие растянулось почти на 2 км по проспекту. В колонне от партии "Единая Россия" прошагала ростовая кукла белого медведя высотой 3 м. За единороссами следовала группа представителей коммунистической партии с картонной моделью серпа и молота и транспарантом "Труд - народовластие - социализм".

Многочисленные демонстрации прошли и в Тамбове, где в шествии участвовали более 22 тыс. человек, а также в Курске, Орле, Липецке и других городах Центрального федерального округа.