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Новая система обращения с ТКО

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Минприроды и Минкомсвязи совместно с компанией "Российский экологический оператор" должны исполнить это поручение до 15 января 2021 года

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды и Минкомсвязи совместно с компанией "Российский экологический оператор" создать единую государственную систему учета отходов. Соответствующее распоряжение по результатам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна" опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

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"В срок до 15 января 2021 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета отходов <...> обеспечить разработку федеральной схемы обращения с отходами, включающей данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки", - говорится в документе.

Министерствам необходимо ежеквартально предоставлять отчеты по работе, срок представления первого доклада - 15 октября 2019 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовая система обращения с ТКО
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