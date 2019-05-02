Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды и Минкомсвязи совместно с компанией "Российский экологический оператор" создать единую государственную систему учета отходов. Соответствующее распоряжение по результатам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна" опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

"В срок до 15 января 2021 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета отходов <...> обеспечить разработку федеральной схемы обращения с отходами, включающей данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки", - говорится в документе.

Министерствам необходимо ежеквартально предоставлять отчеты по работе, срок представления первого доклада - 15 октября 2019 года.