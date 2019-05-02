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Ветераны Великой Отечественной войны смогут получать госуслуги на дому

Ожидается, что проект "Москва - с заботой о ветеранах" охватит более 60 тыс. пенсионеров

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны смогут получать госуслуги на дому в рамках проекта "Москва - с заботой о ветеранах". Об этом в четверг сообщается на портале правительства и мэра Москвы.

"Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" проведут поквартирный обход более чем 60 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, которые станут участниками проекта "Москва - с заботой о ветеранах". Его реализация началась в офисах госуслуг 2 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель проекта - предоставление государственных услуг на дому. Каждый ветеран сможет напрямую по телефону обратиться за помощью к руководителю районного центра. Помимо этого по просьбе ветерана или его родственников сотрудники центров помогут оплатить коммунальные услуги, снять показания счетчиков, а также окажут содействие в получении других государственных услуг.

На первом этапе реализации проекта каждый ветеран лично познакомится с сотрудниками МФЦ, а также получит именной сертификат на постоянное выездное обслуживание.

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