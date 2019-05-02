Эксперт: отсутствие справедливого расследования трагедии в Одессе раскалывает Украину

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Политика украинской власти относительно проведения расследования трагедии, которая случилась 2 мая 2014 года в Одессе, уничтожает веру в справедливость и раскалывает украинское общество. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Пять лет общество живет без правды по убийствам людей в Одессе и на "майдане". Это не только уничтожает веру в любую справедливость - ведь если можно сделать такое на глазах у всего мира и не понести наказания, то можно делать что угодно, - но и раскалывает общество и страну", - сказал он в четверг.

Кроме того, Бортник отметил, что "правоохранительные органы под политическим давлением оказались не способны поставить хоть троеточие в этих делах". Он подчеркнул, что виновные в трагедии до настоящего времени не понесли должного наказания.

"Эти трагедии лежали в начале крайнего политического цикла потерь, войны и бедности. И только завершение честных и справедливых расследований этих преступлений будет означать его завершение, настоящее политическое восстановление Украины", - подытожил он.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.