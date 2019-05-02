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Кризис на Украине

Глава РПЦ: учинившим трагедию в Одессе "силам зла" не удалось захватить власть на Украине

По словам патриарха Кирилла, мечты "бесновавшихся" у Дома профсоюзов не осуществились

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Радикальным "силам зла", под влиянием которых пять лет назад произошла трагедия в Одессе, не удалось получить тотальный контроль над властью на Украине. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время проповеди в Покровском монастыре в четверг.

"48 человек сгорело заживо перед лицом Европы и всего мира. Конечно, кто-то пытается объяснить это особенностями тогдашней политической борьбы. Но зверство, совершенное над людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола, и была великая опасность, что эти обуреваемые темной силой люди возьмут власть над украинским народом - но той мечты, которой жили бесновавшиеся у Дома профсоюзов, по милости Божией, не осуществилось. И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит на Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы зла, та злоба дьявольская, воплощенная в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землей", - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что новое руководство страны не забудет о ее православной истории и связи с канонической Украинской православной церковью, связывающей свою судьбу с судьбами украинцев. "Мы молимся о том, чтобы Господь благословил жизнь братской Украины. Мы связываем нашу молитву также с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы на Украине к власти, будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, святой Руси, Киевской Руси, и будет уважать тот законный выбор в пользу единственной канонической Украинской православной церкви, в которой реально присутствует божественный дух, и которая, отождествляя себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ", - рассказал глава Русской церкви.

2 мая 2014 года радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

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УкраинаКризис на УкраинеКирилл (патриарх)
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