Команды трех военных подразделений лидировали в гонке "эльбрусских монстров"

ПОЛЯНА АЗАУ /Кабардино-Балкария/, 2 мая. /ТАСС/. Представители Центрального военного округа (ЦВО) заняли в четверг первое место в экспедиционной гонке по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race ("Эльбрусские монстры по ски-альпинизму"), которая проходит в рамках 11-го международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2019 в Приэльбрусье. Вторыми финишировала команда Центра горной подготовки Терскол, на третьем месте оказались представители федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия).

Два десятка спортсменов-экстремалов прошли по местам, где во время Великой Отечественной войны шли бои за высшую точку Европы - Эльбрус, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Первыми финишировали Евгений Марков и Василий Хрычев (команда ЦВО), второй пришла команда Центра горной подготовки Терскол (Сергей Маткин и Юрий Курганов), на третьем - представители Росгвардии - Олег Можгин и Вячеслав Курчаков. Среди девушек лидировала также команда Росгвардии в составе Юлии Красновой и Наталья Руденко. Время лидеров - 6 часов 28 минут", - сообщил ТАСС ответственный секретарь фестиваля Ким Кондратович.

Он отметил, что гонка проходила при сложных погодных условиях. "Видимость была плохая, ветер такой силы, что лицо ледяной коркой покрывалось, а стартовали наши спортсмены рано утром с поляны Азау под проливным дождем. Все завершилось благополучно, участники могли ориентироваться по GPS навигатору и заранее установленным вешкам, все вернулись живые и здоровые", - добавил Кондратович.

В прошлом году сложную трассу лидерам удалось преодолеть за 8 часов 19 минут 23 секунды. Длина трассы была равна 34 км с перепадом высот 4,5 км. Стартовав с поляны Азау, спортсмены побывали практически во всех точках, где проходили военные действия во время Великой Отечественной войны - Ледовая база, 105 пикет, Бочки, Скалы Пастухова. В отличие от прошлогодней гонки на вершину Эльбруса спортсмены не поднялись из-за низкого тумана и холодного ветра, плохой видимости.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году прибыли около 500 спортсменов из 20 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф - 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.