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Зеленский встретился с представителями исламского духовенства Украины

По словам муфтия Духовного управления мусульман страны Саида Исмагилова, избранный президент заявил о стремлении к миру между верующими разных религий

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский в четверг провел встречу с представителями исламского духовенства страны. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

"Мне позвонила помощница господина Зеленского и пригласила на встречу, но вместе с муфтиями других духовных управлений. Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди", - написал он в Facebook.

По словам Исмагилова, Зеленский сказал, что стремится к единству страны и ее общества, а также выразил надежду, что религиозные лидеры помогут ему. "Он [Зеленский] отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - добавил муфтий.

Ранее Зеленский уже успел встретиться с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, а также лидерами раскольников - главой Православной церкви Украины Епифанием и ее почетным патриархом Филаретом.

Теги
УкраинаОнуфрий (митрополит)Зеленский, Владимир АлександровичФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)Епифаний Думенко (украинский религиозный деятель)
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