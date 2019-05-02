Источник: конструктора Новожилова похоронят на кладбище Минобороны в Мытищах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова, экс-генконструктора "Ильюшина" и создателя самолетов Ил-76 и Ил-96, скончавшегося 28 апреля, похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (находится в ведении Минобороны). Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Решение принято, Генриха Новожилова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище 7 мая", - сказал собеседник агентства, отметив, что "похороны пройдут со всеми почестями, достойными памяти выдающегося авиаконструктора".

Источник добавил, что "родственники конструктора просили похоронить его на Новодевичьем кладбище, на так называемой аллее авиаконструкторов, где, в частности, похоронен учитель Новожилова - сам Сергей Ильюшин".

Как сообщал 30 апреля ТАСС источник в столичной мэрии, обращений от каких-либо структур по поводу похорон конструктора на Новодевичьем кладбище не поступало, но даже если такая просьба поступит, обсуждаться она не будет. Собеседник из мэрии тогда отмечал, что Новожилова предадут земле на Троекуровском кладбище.