AFP: президенты Франции и Италии участвуют в торжествах, посвященных Леонардо да Винчи

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Французский президент Эмманюэль Макрон и его итальянский коллега Серджо Маттарелла принимают в четверг участие во Франции в серии торжеств, приуроченных к 500-летию со дня смерти выдающегося живописца и ученого Леонардо да Винчи (1452-1519). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Церемонии начались в середине дня - президенты возложили венки на могилу флорентийца в часовне Сен-Юбер, находящейся при королевском замке Амбруаз. Рядом с ним расположен и замок Кло-Люсе, который король Франциск I предоставил да Винчи, приглашенному им на должность королевского художника, инженера и архитектора. Именно в Кло-Люсе 2 мая 1519 года 67-летний да Винчи и скончался, пробыв на службе у французского короля всего три года.

Как особо отметил в ходе памятной церемонии президент Макрон, "она наглядно свидетельствует о том, что двум странам удалось объединить все самое лучшее и подтвердить, что связи между государствами и между их гражданами нерасторжимы, - они гораздо крепче, чем на политическом уровне". Со своей стороны Серджо Маттарелла выразил уверенность, что "дружба между Италией и Францией, подтвержденная двумя президентами, способна выдержать любые испытания". Как отметил ранее Елисейский дворец, именно Маттарелла "сыграл ведущую роль" в недавней нормализации отношений между Парижем и Римом.

Между тем радиостанция France Info напомнила, что Франция и Италия "прошли в последнее время через целую серию конфликтов". В частности, страны и их политики разошлись во мнениях относительно приема мигрантов в Европе. У них возникли разногласия и относительно картин да Винчи, в частности Джоконды, которые в Министерстве культуры Италии считают незаконно присвоенным Францией итальянским культурным достоянием.

В ходе возникшей между странами перебранки министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини открыто призвал Макрона уйти в отставку, назвав его "очень плохим президентом". Чашу терпения переполнила встреча в феврале этого года заместителя председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо с представителем французских "желтых жилетов" Кристофом Шалансоном. После этого официальный Париж временно отозвал своего посла в Риме, что, по единогласному мнению французских СМИ, стало проявлением "самого серьезного дипломатического кризиса между странами со времен окончания Второй мировой войны".

Торжества в Шамборе

В четверг после церемонии в Кло-Люсе у президентов состоялся в этом замке торжественный обед. Затем они и сопровождающие их лица отбыли в другой королевский замок - Шамбор, считающийся одним из шедевров эпохи Ренессанса.

Его строительство было начато Франциском I уже после кончины да Винчи. Однако целый ряд экспертов Франции и других стран считают, что значительный вклад в его проектирование внес именно флорентиец. Документально этому никаких доказательств нет, так как все архитектурные чертежи замка были уничтожены еще в 17 веке.

В Шамборе в четверг с участием политиков пройдут встречи 500 молодых представителей Франции и Италии. Перед ними, в частности, выступят архитектор итальянского происхождения Ренцо Пиано, автор проекта парижского Центра Помпиду. Предстоят встречи с французским астронавтом Тома Песке и итальянской женщиной-астронавтом Самантой Кристофоретти. Прибыл в Шамбор и итальянский писатель, драматург и журналист Алессандро Барикко, автор романов "Шелк" и "CITY".

Как отмечает AFP, визит итальянского президента означает также, что успешно состоятся две крупные запланированные выставки картин - да Винчи в Лувре и Рафаэля в Риме. Обе страны в течение уже нескольких месяцев в обстановке споров и взаимных претензий решали вопросы о предоставлении картин для них. Со своей стороны Елисейский дворец подтвердил, что "обоим проектам проведения этих прекрасных выставок более ничего не угрожает".