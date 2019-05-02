Татарстан намерен оперативно выполнить поручения Путина

КАЗАНЬ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены в кратчайшие сроки выполнить поручения президента РФ Владимира Путина, которые он дал после своей встречи с общественностью в Казани в феврале 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Поручения президента касаются развития городской среды, архитектуры, здравоохранения, образования и культуры. Значительная часть инициатив исходила от представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Задачи, поставленные президентом РФ, будут решены в кратчайшие сроки", - сказала Галимова. По ее словам, в недельный срок [после проведения встречи был] подготовлен перечень поручений президента Татарстана Рустама Минниханова. В документе указаны лица, ответственные за исполнение конкретных задач.

Она также отметила, что важным в поручениях является участие граждан в развитии городской среды. "Особое место в перечне поручений занимает тема обращения с ТКО. Этот вопрос в Татарстане находится на личном контроле Минниханова и еженедельно обсуждается в рамках совещания с участием министерств, ведомств и муниципальных образований", - добавила Галимова.

Формирование городской среды

Одно из поручений президента - финансовая поддержка Российской молодежной архитектурной биеннале. "Я очень довольна результатами встречи и считаю, что это важно и удивительно, ведь все озвученное так или иначе получило поддержку. Сейчас как раз готовимся 15 мая объявить тему Второй биеннале. Здорово, что мы уже с уверенностью можем говорить об ее регулярности и финансовой поддержке", - сказала ТАСС помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

По словам руководителя архитектурного бюро "Горожане/Citizenstudio" Михаила Бейлина, который в 2017 году стал победителем этой биеннале, проведение конкурса предоставит возможность молодым архитекторам заявить о себе и принести России профессиональную пользу. "Такое мероприятие, на мой взгляд, должно иметь государственную поддержку, потому что оно обладает потенциалом улучшения российской архитектуры в целом", - отметил собеседник агентства.

Михаил Бейлин добавил, что на встрече у экспертов была возможность высказать свои мысли и опасения относительно происходящего в российской архитектуре и российском строительстве в целом, высказать свои пожелания. По его мнению, в развитии в данном направлении важно, чтобы профильные министерства и ведомства слышали экспертов.

"У меня создалось точное ощущение, что президент нас услышал, он дискутировал с выступающими, в общем, очень, на мой взгляд, глубоко в формате этой встречи погрузился в обозначенные проблемы, но решать их, безусловно, должно не одно лицо. Моя позиция и многих моих коллег состояла в том, что мнение профессионалов, архитекторов, с ним должны считаться профильные министерства, органы и так далее. Экспертная оценка просто необходима сегодня", - отметил он.

Оздоравливающая среда

Согласна с Бейлиным и Наталия Фишман-Бекмамбетова. Она добавила, что без вовлечения экспертов и архитекторов в строительство и формирование окружающей среды обойтись нельзя.

Чтобы оценивать качество проектов и их влияние на человека, кроме архитекторов нужно привлекать экспертов: в образовательной среде - работников образования, при градостроительстве - экологов, социологов, антропологов, в медицине - врачей. На деле же этого не происходит, более того, зачастую чем хуже проект, тем лучше исполняется финансовая дисциплина. В итоге нередко при проектировании, например, больниц, думают не о человеке, который будет там лечиться и выздоравливать, а о том, как потом легко отчитаться о проделанной работе, считает она.

"Это неправильно, потому что деньги, которые тратятся в стране, очень большие, а эффективность этих трат могла бы быть значительно выше, если бы грамотные эксперты принимали участие и имели вес при принятии решений. В случае с онкологией научно доказано, что психоэмоциональное состояние сильно влияет на вероятность выздоровления человека. Поэтому здесь особенно важна вовлеченность экспертов, и мы рады, что есть поручение президента сделать у нас пилотный проект", - отметила она.

Особенно это заметно при формировании оздоравливающей среды в лечебных учреждениях. Этот сложно оценить без привлечения архитекторов. В этой связи Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила особую важность поручения президента РФ, которое касается включения в нацпроект "Здравоохранение" реконструкции Республиканского онкологического центра, которая подразумевает создание оздоравливающей среды.

"В части, касающейся онкодиспансера, это, наверное, для меня главное, существенное и значимое. Очень хочется, чтобы теперь как-то с федеральным министерством здравоохранения все получилось отработать, а дальше это очень ответственная работа - суметь реализовывать пилотный проект", - сказала она.

Новый русский театр и поддержка фестиваля "Таврида"

Министерству культуры РФ по итогам встречи с общественностью президент РФ поручил рассмотреть совместно с кабинетом министров Республики Татарстан вопрос о строительстве нового здания Русского драматического театра "Мастеровые" в Набережных Челнах. Как сообщил ТАСС генеральный директор компании "Конкор-Оптика", сопредседатель татарстанского регионального отделения "Деловой России" Максим Федоров, новое здание для театра должно быть удобным для работы труппы. "У нас сейчас в театре "Мастеровые" очередь на два месяца, столько замечательных режиссеров приезжают к нам из Санкт-Петербурга, из-за рубежа, сейчас из Европы была режиссер, пьесу ставила, а попасть не можем, зал маленький", - сказал Федоров.

Он предположил, что театру могут понадобиться несколько залов.

Независимо от того, где будет размещен театр, он всегда будет популярен у жителей небольшого города, полагает он. В то же время важным, по его мнению, является вопрос автомобильной парковки и удобного проезда, транспортной доступности.

Правительству РФ также было поручено обеспечить с 2019 года выделение из федерального бюджета средств на проведение ежегодного форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" и фестиваля "Таврида ArtRussia", а также на создание образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида".

Посол форума "Таврида" в Татарстане, архитектор Фируза Давлетшина считает, что в результате исполнения поручения представители практически всех регионов смогут приехать на форум, получить новый опыт и реализовать собственные проекты у себя на родине. Это позволит молодежи "Тавриды" влиять на культурную составляющую в регионах, отметила Давлетшина.

"Не все регионы могли позволить себе отправлять самых творческих и активных ребят на наш форум, чтобы они там зарядились, пообщались с кураторами проектов, поработали в школах, создали собственные проекты, возможно, выиграли гранты, познакомились с ребятами по всей России", - сказала она.