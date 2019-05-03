Штурмовавшие Кенигсберг пушки задействуют в салюте в честь Дня Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Пушки ЗИС-3, участвовавшие в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года, задействуют в салюте в честь Дня Победы в Калининграде 9 мая. Они обеспечат звуковое сопровождение фейерверков холостыми залпами, сообщила в пятницу пресс-служба Балтийского флота.

"Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле", - говорится в сообщении.

Орудия выпущены в 1943 году, на некоторых сохранились следы осколков от участия в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.

В честь Дня Победы в Калининграде в 22:00 по местному времени (23:00 мск) 9 мая дадут 30 артиллерийских залпов. Салют будет произведен из трех 105-миллиметровых и 125-миллиметровых салютных и фейерверочных установок, которые произведут пуски фейерверков. Три 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 будут в это время производить холостые выстрелы, обеспечивая только звуковое сопровождение. Салютные расчеты разместят в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам.