В России за 10 лет втрое сократилось число водителей, лишенных прав

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Число водителей, лишенных прав, сократилось в России за 10 лет втрое, за пьяную езду - вдвое. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2018 году были лишены прав 400 тыс. водителей, из них 212 тыс. - за нахождение в состоянии опьянения, 140 тыс. - за отказ пройти медосвидетельствование, 70 тыс. - за другие нарушения, включая оставление места аварии и прием алкоголя после ДТП.

В 2008 году число водителей, лишенных прав, составило более 1,2 млн человек, почти 400 тыс. из них - за нахождение в состоянии опьянения или передачу права управления такому лицу, 367 тыс. - за отказ от прохождения медосвидетельствования и 477 тыс. - за другие нарушения, включая оставление места ДТП и прием алкоголя после аварии.

С 1 сентября 2013 года в ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения") и ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), которые ранее предполагали лишь лишение прав, были включены и обязательные штрафы. Если в 2013 году по этим статьям были лишены прав 600 тыс. водителей, а назначенные штрафы составили 3,7 млрд рублей, то в минувшем году более 350 тыс. водителей, лишенных прав по этим статьям, суды оштрафовали на 11,4 млрд рублей.

Согласно данным судебной статистики, среди лишенных прав в 2018 году оказалось 2570 водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения (в 2013 году их было 3625). За пять лет вдвое сократилось число иностранцев, лишенных прав по этим статьям, - с 5200 в 2013 году до 2600 в 2018 году.