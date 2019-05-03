СМИ: король Таиланда по случаю коронации помиловал десятки тысяч заключенных

БАНГКОК, 3 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю предстоящей с 4 по 6 мая коронации помиловал десятки тысяч заключенных. Как сообщила в пятницу газета The Nation, соответствующий указ об освобождении или сокращении тюремного срока был издан 21 апреля.

Среди тех, кто имеет право на освобождение, - лидеры ныне не существующего "Народного альянса за демократию". Каждый из них был приговорен 13 февраля к восьми месяцам тюремного заключения после того, как суд признал их виновными во вторжении на территорию государственных объектов и нанесении им ущерба во время протестов 2008 года.

Королевское помилование, целью которого является предоставление заключенным возможности начать новую жизнь, предоставлено различным категориям правонарушителей, в том числе задержанным за мелкие нарушения. Смягчены также приговоры находящимся в исправительных учреждениях за примерное поведение.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. 1 января 2019 года Бюро королевского двора объявило, что коронация пройдет с 4 по 6 мая.