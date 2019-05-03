Минским ветеранам подарят GPS-кулоны для получения экстренной помощи

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Специальные мобильные устройства, позволяющие постоянно контролировать местоположение человека, бесплатно получат проживающие в Минске ветераны Великой Отечественной войны. Такое решение было принято органами социальной защиты столицы. Мобильные устройства в виде кулона оборудованы GPS-трекером и датчиком падения. Устройство будет работать круглосуточно и находится в онлайн-режиме на связи с оператором колл-центра.

"Это устройство позволит нашим ветеранам самостоятельно проживать в привычных для всех нас условиях", - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома Ирина Дудка. Она сообщила, что данное предложение столичных властей в настоящее время находится на согласовании в Министерстве юстиции Белоруссии. Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, преимущества устройства состоят в том, что пожилой человек может в любой момент нажать на кнопку и сообщить о себе и своем состоянии оператору колл-центра. Там, в свою очередь, смогут связаться с теми, кто сможет оказать необходимую помощь. Также GPS-кулон в обязательном порядке сработает при падении.

Первые отзывы от использования устройства в пилотном режиме только положительные, сказала представитель Мингорисполкома. "Ветераны подтвердили, что такой вид поддержки им нужен", - добавила Ирина Дудка. В Минтруде считают возможным перенести данный опыт на все регионы Белоруссии.

На начало апреля в республике проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны, из них в Минске - 1756 человек. К категории граждан, которые пострадали от последствий войны, относятся более 15,1 тыс. человек. Среди них более 14 тыс. бывших узников фашистских концлагерей, тюрем и гетто.